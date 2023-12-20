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    Задержанные за избиение участника СВО в Петербурге докричались до экстремизма

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    Задержанные после нападения на потерявшего руку участника спецоперации на Васильевском острове обрастают уголовными делами. К покушению на убийство, в котором изначально видели только хулиганство, добавили экстремизм.

    Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 20 декабря, обоим фигурантам вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку. Дело по 282-й статье УК находится в производстве следственного отдела по Василеостровскому району.

    По версии следствия, потерпевшего в Биржевом переулке били под крики, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку.

    «Фонтанка» рассказывала, что на 40-летнего мужчину, который шёл с женой по переулку вечером 18 декабря, набросились двое из «Лексуса». Триггером стало замечание о парковке на тротуаре. Судя по видео, лупили кулаками и ногами.

    Иракли Мунчава арестован до 17 февраля, Рустаму Лакашии стало плохо в суде, и избрание меры отложили. Обоим вменили хулиганство. Как рассказал потерпевший, вину они не признавали.

    Обвинение в грубом нарушении общественного порядка предъявить не успели. Видео с избиением посмотрел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил сначала доложить, а потом затребовал оперативный отчёт и проверку «на предмет совершения мигрантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В Петербурге дело переквалифицировали на покушение на убийство.

    По информации «Фонтанки», у обоих фигурантов российское гражданство, у уроженца Абхазии — больше 20 лет.

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