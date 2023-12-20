Задержанные за избиение участника СВО в Петербурге докричались до экстремизма

Задержанные после нападения на потерявшего руку участника спецоперации на Васильевском острове обрастают уголовными делами. К покушению на убийство, в котором изначально видели только хулиганство, добавили экстремизм.



Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 20 декабря, обоим фигурантам вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку. Дело по 282-й статье УК находится в производстве следственного отдела по Василеостровскому району.



По версии следствия, потерпевшего в Биржевом переулке били под крики, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку.

