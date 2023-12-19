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    Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

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    3 комментария

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

    «У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России», — сказал он.

    Зеленский добавил, что сейчас не видит «запроса» от России на переговоры.

    Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

    В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

    Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.

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    Комментарии 3

    Гость19 Дек 2023 в 21:38
    путин будет наказан.
    +3−3
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