Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

«У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России», — сказал он.



Зеленский добавил, что сейчас не видит «запроса» от России на переговоры.



Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

