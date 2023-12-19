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    Красносельский «коммунальный десант» прошелся по Большой Конюшенной

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга днем 19 декабря заметили «коммунальный десант» из совсем другого района. Они чистили ото льда тротуар. Правда, и так вполне проходимый.

    Необычную картину заметил корреспондент «Фонтанки» на Большой Конюшенной улице. Группа человек из 15 в форменной одежде садово-паркового предприятия «Красносельское», подведомственного комитету по благоустройству Петербурга. Шли они со снеговыми лопатами и ледорубами и периодически останавливались счистить остатки льда с края тротуара. Надо сказать, что тротуар на Большой Конюшенной будет почище многих в Петербурге, особенно возле ДЛТ.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Через некоторое время сотрудники предприятия загрузились в четыре «ГАЗели» — судя по оформлению, служебные — и уехали. В садово-парковом предприятии посоветовали обратиться за пояснениями в комитет по благоустройству. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, специалисты садово-паркового хозяйства действительно помогают в уборке городских улиц. И не только они, добавили в пресс-службе, другие ведомства, например, КРТИ, комитеты по энергетике, строительству и так далее, тоже оказывают помощь людьми и техникой.

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    В минувшие выходные в Петербург пришла оттепель, и неубранный снег начал таять и замерзать, снова таять и опять замерзать. Крыши ощерились сосульками, которые то и дело падают, разбивая машины и головы прохожих. Тротуары поросли труднопроходимыми лужами, сугробами и ледяными наростами. Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 декабря заявил, что сроки вывоза снега с улиц увеличиваются, так как приоритетные силы брошены на очистку кровель. Что творит с Петербургом потепление, смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    ПетербургУборка улиц
    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

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