Красносельский «коммунальный десант» прошелся по Большой Конюшенной

В центре Петербурга днем 19 декабря заметили «коммунальный десант» из совсем другого района. Они чистили ото льда тротуар. Правда, и так вполне проходимый.

Необычную картину заметил корреспондент «Фонтанки» на Большой Конюшенной улице. Группа человек из 15 в форменной одежде садово-паркового предприятия «Красносельское», подведомственного комитету по благоустройству Петербурга. Шли они со снеговыми лопатами и ледорубами и периодически останавливались счистить остатки льда с края тротуара. Надо сказать, что тротуар на Большой Конюшенной будет почище многих в Петербурге, особенно возле ДЛТ.