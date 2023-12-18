Петербург превратился в полосу препятствий: смотрите под ноги, следите за крышами

Загородный проспект Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в последние дни то теплеет, то холодает, из-за чего город буквально превратился для пешеходов в полосу препятствий. Иногда, увы, смертельно опасную.

Улица Белинского Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утром и днем 18 декабря пешеходы даже в центре Петербурга вынуждены пробираться по скользким тротуарам среди ледяных наростов и сугробов. Циклон принес в город оттепель, которая топит снег на улицах и крышах, превращая его в кашу и лужи, а ночью это всё застывает катком и сосульками.

Литейный проспект Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Литейный проспект Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дворники машут лопатами и стучат ледорубами. На Владимирском проспекте, к примеру, вполне можно ходить, — но так почищено далеко не везде.

Владимирский проспект Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Владимирский проспект Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот уже совсем другая картина на Стремянной улице. Среди льда по тротуару вьётся тропинка, а местами путь пешеходам перегораживают ограждения с натянутыми лентами, сигнализирующие об опасности с крыш. В роли ограждений иногда выступает даже обычная мебель — стулья, например.

Стремянная улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Стремянная улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Стремянная улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Приятным контрастом — улица Марата, вычищенная до плитки. Водителям, правда, приходится делить парковочные места со снежными валами почти в человеческий рост.

Улица Марата Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Улица Марата Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Улица Марата Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Улица Марата Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Местами тротуары сузились минимум вдвое: ближе к стене намерз подтаявший снег.

Кузнечный переулок Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть прохожих предпочитает передвигаться по проезжей части. Даже если тротуар относительно ровный, опасность может поджидать сверху. Уже не обошлось без трагедии: на проспекте Мечникова утром 18 декабря упавшая с крыши глыба льда пробила голову мужчине. Травма оказалась смертельной. А падение льда на мужчину в Мучном переулке попало на видео.

Коломенская улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Коломенская улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Коломенская улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так что смотреть в такую погоду приходится не только под ноги, но и наверх, отслеживая потенциальную опасность.

Разъезжая улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Машины, кстати, тоже парковать стоит осторожно, оценивая риски. За последние сутки от упавшего с крыш снега и льда досталось почти десятку автомобилей.

Социалистическая улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Социалистическая улица Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Улица Джамбула Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

За прошедшую неделю в Петербурге выпало более 18 см снега, причем в первые дни его даже не успевали толком убирать. И хоть его продолжают вывозить, потеплению еще есть что топить под ногами петербуржцев. А синоптики между тем ждут еще один циклон и осложнение погодной обстановки.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Утром в понедельник «Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров, если им приходится — а им приходится! — с ними сталкиваться. Что из этого вышло — в нашей галерее.