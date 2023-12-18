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    Петербург превратился в полосу препятствий: смотрите под ноги, следите за крышами

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    13 комментариев
    Загородный проспект
    Загородный проспектФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в последние дни то теплеет, то холодает, из-за чего город буквально превратился для пешеходов в полосу препятствий. Иногда, увы, смертельно опасную.

    Улица Белинского
    Улица БелинскогоФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Утром и днем 18 декабря пешеходы даже в центре Петербурга вынуждены пробираться по скользким тротуарам среди ледяных наростов и сугробов. Циклон принес в город оттепель, которая топит снег на улицах и крышах, превращая его в кашу и лужи, а ночью это всё застывает катком и сосульками.

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    Дворники машут лопатами и стучат ледорубами. На Владимирском проспекте, к примеру, вполне можно ходить, — но так почищено далеко не везде.

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    Вот уже совсем другая картина на Стремянной улице. Среди льда по тротуару вьётся тропинка, а местами путь пешеходам перегораживают ограждения с натянутыми лентами, сигнализирующие об опасности с крыш. В роли ограждений иногда выступает даже обычная мебель — стулья, например.

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    Приятным контрастом — улица Марата, вычищенная до плитки. Водителям, правда, приходится делить парковочные места со снежными валами почти в человеческий рост.

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    Местами тротуары сузились минимум вдвое: ближе к стене намерз подтаявший снег.

    Кузнечный переулок
    Кузнечный переулокФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Часть прохожих предпочитает передвигаться по проезжей части. Даже если тротуар относительно ровный, опасность может поджидать сверху. Уже не обошлось без трагедии: на проспекте Мечникова утром 18 декабря упавшая с крыши глыба льда пробила голову мужчине. Травма оказалась смертельной. А падение льда на мужчину в Мучном переулке попало на видео.

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    Так что смотреть в такую погоду приходится не только под ноги, но и наверх, отслеживая потенциальную опасность.

    Разъезжая улица
    Разъезжая улицаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Машины, кстати, тоже парковать стоит осторожно, оценивая риски. За последние сутки от упавшего с крыш снега и льда досталось почти десятку автомобилей.

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    Улица Джамбула
    Улица ДжамбулаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    За прошедшую неделю в Петербурге выпало более 18 см снега, причем в первые дни его даже не успевали толком убирать. И хоть его продолжают вывозить, потеплению еще есть что топить под ногами петербуржцев. А синоптики между тем ждут еще один циклон и осложнение погодной обстановки.

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    Утром в понедельник «Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров, если им приходится — а им приходится! — с ними сталкиваться. Что из этого вышло — в нашей галерее.

    Загородный проспект
    Загородный проспектФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Улица Белинского
    Улица БелинскогоФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Кузнечный переулок
    Кузнечный переулокФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Разъезжая улица
    Разъезжая улицаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Улица Джамбула
    Улица ДжамбулаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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