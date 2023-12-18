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    Камера сняла ледопад в центре Петербурга. Угодивший под него пешеход в тяжёлом состоянии

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    Серьёзным травмами обернулось падение льда на мужчину в центре Петербурга 18 декабря. К приезду скорой он был без сознания.

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным, снег сошёл с дома №4 в Мучном переулке незадолго до двух часов дня. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», тротуар не был огорожен - ленты вывешены вдоль фасадов.

    Наледь обрушилась на мужчину, он потерял сознание. Переносить его в карету скорой медикам помогали прохожие. По словам очевидца, делали это, скользя и запинаясь о глыбу на дороге.

    Мужчину спасают в Мариинской больнице. В пресс-службе медучреждения «Фонтанке» уточнили, что он поступил в тяжёлом состоянии.

    В администрации Центрального района уточнили, что пострадал 27-летний мужчина.

    «Здание нежилое, содержание и очистку кровли должен выполнять его собственник. В настоящее время опасный участок огражден сигнальными лентами. До сведения ответственной организации доведена информация о необходимости незамедлительного производства работ по очистке кровли от снега и наледи с соблюдением действующих требований и техники безопасности», - рассказали в пресс-службе администрации.

    В четырёхэтажном здании в Мучном переулке, 4, расположена гостиница.

    С оттепелью в Петербурге сосульки стали падать чаще. Первой жертвой стал 31-летний житель Калининского района, который погиб у магазина ранним утром понедельника.

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