Камера сняла ледопад в центре Петербурга. Угодивший под него пешеход в тяжёлом состоянии

Серьёзным травмами обернулось падение льда на мужчину в центре Петербурга 18 декабря. К приезду скорой он был без сознания.
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным, снег сошёл с дома №4 в Мучном переулке незадолго до двух часов дня. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки», тротуар не был огорожен - ленты вывешены вдоль фасадов.
Наледь обрушилась на мужчину, он потерял сознание. Переносить его в карету скорой медикам помогали прохожие. По словам очевидца, делали это, скользя и запинаясь о глыбу на дороге.
Мужчину спасают в Мариинской больнице. В пресс-службе медучреждения «Фонтанке» уточнили, что он поступил в тяжёлом состоянии.
В администрации Центрального района уточнили, что пострадал 27-летний мужчина.
«Здание нежилое, содержание и очистку кровли должен выполнять его собственник. В настоящее время опасный участок огражден сигнальными лентами. До сведения ответственной организации доведена информация о необходимости незамедлительного производства работ по очистке кровли от снега и наледи с соблюдением действующих требований и техники безопасности», - рассказали в пресс-службе администрации.
В четырёхэтажном здании в Мучном переулке, 4, расположена гостиница.
С оттепелью в Петербурге сосульки стали падать чаще. Первой жертвой стал 31-летний житель Калининского района, который погиб у магазина ранним утром понедельника.