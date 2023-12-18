Будет сложно. Новый циклон в Петербурге создаст проблемы не столько на дорогах, сколько на тротуарах

Пришедшая вчера оттепель накрыла наш регион температурой плюс 3 градуса, которая сохранялась в Петербурге даже ночью. Об этом рассказывает 18 декабря главный синоптик города Александр Колесов.

«Больше месяца мы прожили в зимней погоде с приличной отрицательной температурой. Последний раз +1,4 градуса было в Санкт-Петербурге 15 ноября, а потом заметно похолодало», — пишет он.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Скорее всего, период оттепели в Санкт-Петербурге будет не таким уж и продолжительным, так что не должно быть всё очень печально», — добавляет Колесов.



Но завтрашний день будет сложным. В прогнозе — выход нового циклона, в первой половине дня прохождение через Петербург атмосферного фронта с дождем, а также повышение температуры воздуха до плюс 3–4 градусов. Это «создаст сложную обстановку не столько на дороге, сколько на тротуарах», особенно на переходах и в тех местах, где еще много снега. Кроме того, усилится западный ветер до 10–15 м/с, поэтому день будет «не очень приятный».

А уже 20 декабря температура понизится примерно до нуля. Сейчас над Скандинавией снова образуется высотный циклон, и он будет блокировать ход циклонов с Атлантики и вынос теплого воздуха. «Отдельные оттепели, скорее всего, будут, особенно при приближении нового циклона, но они не должны стать критическими для снежного покрова», — отмечает Колесов.