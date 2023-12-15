    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.67eur97.74

    «Даже губернатору не стыдно показать». Жильцы «сталинки» у «Фрунзенской» борются с протекающей крышей с помощью бутылки и надувного бассейна

    1971
    обсудить

    В Петербурге жильцы «сталинки», признанной памятником архитектуры, вновь столкнулись с протекающей крышей. Как писала «Фонтанка», власти города решили отреставрировать фасад, хотя течь с потолка жителей волнует больше. Разработка проектной документации по капремонту запланирована на 2024 год, до тех пор латать крышу должна управляющая компания.

    читатель «Фонтанки» Павел

    Но зачастую жильцы сами бегут на чердак, чтобы перенаправить новые «ручейки» в надувные матрасы. В этот раз на помощь пришла разрезанная пластиковая бутылка.

    «Я думаю, что сейчас управляющая компания может спокойно отчитаться о выполненном капитальном ремонте крыши. Даже губернатору не стыдно показать. Вот наш ответ загнивающему Западу», — комментирует положение дел Павел, жилец дома на Московском проспекте.

    В прошлом Павел обращался уже не только к региональным властям, но и к президенту Владимиру Путину. Однако тогда жалобу спустили вниз по инстанциям: сначала в администрацию губернатора, а затем в КГИОП. В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников сделали предостережение управляющей компании ООО «ЖКС-1 Адмиралтейского района» о необходимости поддержания здания в надлежащем качестве.

    В самом ЖКС на момент публикации на вопрос «Фонтанки» о ситуации с крышей не ответили.

    Сильные ливни в сентябре 2023 года застали жильцов врасплох — пришлось ставить тазики и обращаться за помощью к журналистам. Спустя десять дней после инцидента стало известно, что крышу подлатали, но течь появилась снова.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДомКрыша течетМосковский проспект
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close