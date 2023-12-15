«Даже губернатору не стыдно показать». Жильцы «сталинки» у «Фрунзенской» борются с протекающей крышей с помощью бутылки и надувного бассейна

В Петербурге жильцы «сталинки», признанной памятником архитектуры, вновь столкнулись с протекающей крышей. Как писала «Фонтанка», власти города решили отреставрировать фасад, хотя течь с потолка жителей волнует больше. Разработка проектной документации по капремонту запланирована на 2024 год, до тех пор латать крышу должна управляющая компания.

Но зачастую жильцы сами бегут на чердак, чтобы перенаправить новые «ручейки» в надувные матрасы. В этот раз на помощь пришла разрезанная пластиковая бутылка.

«Я думаю, что сейчас управляющая компания может спокойно отчитаться о выполненном капитальном ремонте крыши. Даже губернатору не стыдно показать. Вот наш ответ загнивающему Западу», — комментирует положение дел Павел, жилец дома на Московском проспекте.



В прошлом Павел обращался уже не только к региональным властям, но и к президенту Владимиру Путину. Однако тогда жалобу спустили вниз по инстанциям: сначала в администрацию губернатора, а затем в КГИОП. В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников сделали предостережение управляющей компании ООО «ЖКС-1 Адмиралтейского района» о необходимости поддержания здания в надлежащем качестве.