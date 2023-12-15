В Кремле высказались о решении начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии носит политический характер, поскольку обе страны не соответствуют жестким критериям принятия в объединение, заявил 15 декабря пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

«Это желание ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит госагентство ТАСС. По его словам, процесс вступления в ЕС может длиться десятилетиями.