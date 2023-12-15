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    В Кремле высказались о решении начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

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    44 комментария

    Решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии носит политический характер, поскольку обе страны не соответствуют жестким критериям принятия в объединение, заявил 15 декабря пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

    «Это желание ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит госагентство ТАСС. По его словам, процесс вступления в ЕС может длиться десятилетиями.

    То, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил венгерского премьер-министра Виктора Орбана попить кофе на время голосования по Украине, Дмитрий Песков назвал «уникальной практикой», но отметил, что «это не наше дело».

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что после трехчасовой дискуссии о том, следует ли начать переговоры с Украиной по ее вступлению в Евросоюз, Шольц отправил Орбана попить кофе. В этот момент лидеры ЕС проголосовали «за». Орбан не стал накладывать вето, при этом Будапешт заблокировал решение о выделении 50 млрд евро в качестве помощи Киеву.

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    Комментарии 44

    Гость15 Дек 2023 в 15:39
    Кого-то в мире интересуют или волнуют высказывания Кремля? Весьма сомневаюсь.
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 15:09
    А нам то всё это каким боком?
    +1−0
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