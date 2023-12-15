    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, ю-в

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.67eur97.74

    Венгрия в ЕС заблокировала финансовую помощь Украине

    4343
    31 комментарий

    Венгрия в Евросоюзе в очередной раз заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, «вето на дополнительные деньги для Украины» было наложено на ночном заседании саммита ЕС.

    «Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», — отметил Орбан (цитата по РИА Новости).

    Глава ЕС Шарль Мишель сообщил журналистам, что саммит не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает сделать это в январе 2024 года.

    Виктор Орбан покинул зал заседаний ЕС при принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за данный шаг. Так пояснил поступок венгерского премьера политический советник и его однофамилец Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа в поездке в Брюссель.

    «Позиция Венгрии ясна и неизменна: мы не считаем Украину готовой к переговорам с Европейским союзом. Поэтому мы предлагали не начинать переговоры», — сказал Балаж Орбан (цитата по ТАСС).

    Венгрия блокирует большую часть решений ЕС по Украине (восьмой транш военной помощи на 500 млн евро, 5 млрд евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, 20 млрд на военную помощь на четыре года, 50 млрд на помощь на 2024–2027 годы).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Помощь УкраинеЕСВенгрияВиктор Орбан
    ЛАЙК10
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close