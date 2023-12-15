Венгрия в ЕС заблокировала финансовую помощь Украине

Венгрия в Евросоюзе в очередной раз заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, «вето на дополнительные деньги для Украины» было наложено на ночном заседании саммита ЕС.



«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», — отметил Орбан (цитата по РИА Новости).



Глава ЕС Шарль Мишель сообщил журналистам, что саммит не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает сделать это в январе 2024 года.

