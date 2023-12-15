Венгрия в ЕС заблокировала финансовую помощь Украине

Венгрия в Евросоюзе в очередной раз заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, «вето на дополнительные деньги для Украины» было наложено на ночном заседании саммита ЕС.
«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», — отметил Орбан (цитата по РИА Новости).
Глава ЕС Шарль Мишель сообщил журналистам, что саммит не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает сделать это в январе 2024 года.
Виктор Орбан покинул зал заседаний ЕС при принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за данный шаг. Так пояснил поступок венгерского премьера политический советник и его однофамилец Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа в поездке в Брюссель.
«Позиция Венгрии ясна и неизменна: мы не считаем Украину готовой к переговорам с Европейским союзом. Поэтому мы предлагали не начинать переговоры», — сказал Балаж Орбан (цитата по ТАСС).
Венгрия блокирует большую часть решений ЕС по Украине (восьмой транш военной помощи на 500 млн евро, 5 млрд евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, 20 млрд на военную помощь на четыре года, 50 млрд на помощь на 2024–2027 годы).