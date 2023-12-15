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    Тигрёнок с хабаровской трассы идёт на поправку, но в природу не вернётся

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    Тигрёнок, найденный в ноябре на хабаровской трассе, после операции идёт на поправку. Сейчас ему выбирают кличку. Об этом сообщил 15 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z

    «В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов», — отмечает губернатор.

    Трёхмесячного тигренка обнаружили 7 ноября в окрестностях села Вознесенское Амурского района. «Фонтанка» писала, что детёныша заметили водители, посигналили ему, и он попытался скрыться в лесу. Было заметно, что двигаться ему сложно: он хромал на задние лапы. Тогда люди решили его поймать и передать на лечение. Сотрудники Охотнадзора доставили его в Хабаровск, где ветеринары выявили у него перелом двух лап и провели операцию. Сейчас детёныш находится на реабилитации в Охотнадзоре в селе Сосновка.

    Имя тигренку выбирают из пяти вариантов: Амур, Арсений, Бархат, Василий, Ерофей. Пока лидирует Бархат.

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    ТигренокТигрЖивотное в бедеХабаровский крайЖивотныеПрирода
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