Тигрёнок с хабаровской трассы идёт на поправку, но в природу не вернётся

Тигрёнок, найденный в ноябре на хабаровской трассе, после операции идёт на поправку. Сейчас ему выбирают кличку. Об этом сообщил 15 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«В дикую природу этот самец уже не попадет. После выздоровления тигр будет передан в один из зоосадов», — отмечает губернатор.
Трёхмесячного тигренка обнаружили 7 ноября в окрестностях села Вознесенское Амурского района. «Фонтанка» писала, что детёныша заметили водители, посигналили ему, и он попытался скрыться в лесу. Было заметно, что двигаться ему сложно: он хромал на задние лапы. Тогда люди решили его поймать и передать на лечение. Сотрудники Охотнадзора доставили его в Хабаровск, где ветеринары выявили у него перелом двух лап и провели операцию. Сейчас детёныш находится на реабилитации в Охотнадзоре в селе Сосновка.
Имя тигренку выбирают из пяти вариантов: Амур, Арсений, Бархат, Василий, Ерофей. Пока лидирует Бархат.