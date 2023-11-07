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    Хромого маленького тигрёнка нашли в Хабаровском крае прямо на трассе. Отогревали куртками

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    Маленького тигрёнка нашли на трассе около Комсомольска-на-Амуре. Его поймали и отвезли ветеринарам. Об этом 7 ноября сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.

    «Найденный на трассе тигрёнок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. Он нуждается в лечении», — говорится в публикации.

    Детёныша заметили водители по пути в Комсомольск-на-Амуре. Ему посигналили, и он попытался скрыться в лесу. Было заметно, что двигаться ему сложно: он хромал на задние лапы. Тогда люди решили его поймать и передать на лечение, рассказывает РИА Новости.

    В Минприроды отметили, что такой самовольный отлов тигрёнка мог бы привести к трагедии, если бы рядом оказалась его мать. Кроме того, за такое действие человеку грозит административное наказание. Если вы встречаете раненое дикое животное, сообщайте по телефону 112 или в управление охотничьего хозяйства, напоминают в ведомстве.

    В России обитают около 750 амурских тигров: в Приморском крае, Хабаровском крае, в Амурской области и Еврейской автономной области. Эти животные занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и России.

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    Комментарии 5

    Гость07 Ноя 2023 в 14:36
    вылечат болезного.
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