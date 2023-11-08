Спасенному на трассе под Хабаровском тигренку собирали кость при помощи пластины

В Хабаровском крае прооперировали трехмесячного тигренка, которого накануне спасли на трассе местные жители. У него обнаружили несколько травм, в том числе перелом лапы. Как малыш оказался на дороге совсем один, будут разбираться охотнадзор и полиция.



Тигренок оказался самцом на третьем месяце жизни, малыш очень сильно замерз, был в стрессе и истощен, но, к счастью, несильно, рассказал 8 ноября гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. У детеныша выявили косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Ветеринары Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных провели ему операцию и собрали кость при помощи пластины размером 7х0,5 см. После операции лапу зафиксировали, а котенку назначили послеоперационное лечение, уход и покой. У него также обнаружили трещину кости на левой задней лапе, но в покое она заживет и без операционного вмешательства.

Сейчас главная задача малыша — выжить. Первые две недели — самые сложные, поэтому делать прогнозы еще рано, добавил Арамилев. «Перелом плечевой кости — сама по себе серьезная травма, тем более с наложением других повреждений», — отметил он. Если послеоперационное лечение пройдет хорошо, тигренка переведут в реабилитационный центр.



Почему тигренок оказался в таком состоянии, пока неизвестно. Допускают, что его мог сбить автомобиль. «В таком возрасте тигренок находится с матерью и никуда от нее не отходит, потому что питается её молоком, хотя уже и начинает потихоньку пробовать мясо жертв, которых добыла тигрица. Поэтому мы обеспокоены и судьбой его матери», — добавили в Центре. Но специалисты отмечают, что отсутствие тигрицы рядом с детенышем еще не значит, что она обязательно погибла — она могла уйти со здоровым тигренком, оставив травмированного. Причины и обстоятельства будут выяснять сотрудники охотнадзора и полиции.

Тигренка ранним утром 7 ноября обнаружила на дороге за 13–15 километров до федеральной трассы «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» местная жительница. Когда ему посигналили, малыш попытался убежать, но явно хромал. Женщина позвонила своему брату, который работает ветврачом, тот приехал на место, нашел тигренка и, завернув в одеяло, повез в комсомольскую ветклинику. Мужчина также позвонил по номеру «112», сообщил, что везет тигренка, и попросил оповестить полицию и охотнадзор. В клинике сделали снимок, который показал перелом плечевой кости. Дальнейшее обследование тигренка провели уже в Хабаровске, куда малыша доставил уже инспектор Госохотнадзора.

Автор: Центр «Амурский тигр» / YouTube

В региональном охотнадзоре хоть и благодарны неравнодушному жителю, но впредь просят так не рисковать: если бы рядом находилась мать-тигрица, такой отлов детеныша мог обернуться трагедией. «Производить отлов должны были инспекторы Госохотнадзора, оформив на месте протокол изъятия для инициации проведения дальнейшего расследования», — подчеркнули в ведомстве. В Минприроды также напомнили, что за самовольный отлов тигрёнка может грозить административное наказание. При встрече с раненым диким животным нужно обращаться по телефону «112» или в управление охотничьего хозяйства.

