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    Ждем наводнение? В Петербурге готовятся к смене погоды

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    5 комментариев

    Нынешний циклон не грозит Петербургу наводнением. Однако в конце недели на дамбе ждут смены погоды и обстановки в Финском заливе.

    Южный циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ваня», не несет угрозы наводнения в Петербурге, сообщает 13 декабря Дирекция КЗС. «Южные циклоны не приводят к подъему уровня воды в устье реки Невы», — отмечают в пресс-службе. Комплекс защитных сооружений Петербурга работает штатно, и все судопропускные и водопропускные сооружения открыты.

    Циклон принес в Петербург снег, потепление и ветер восточных и юго-восточных направлений, который сохранится в ближайшее время. А вот с воскресенья, 17 декабря, метеорологи прогнозируют движение циклонов с Атлантики, что повлияет на погоду. Это изменит характер гидрологической обстановки в Финском заливе.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов писал, что «Ваня» продолжает подниматься на север и погода в Петербурге за неделю изменится несколько раз. Сегодня в городе потеплело, но уже завтра опять похолодает.

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    Комментарии 5

    Гость13 Дек 2023 в 13:50
    а после нас хоть потоп
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