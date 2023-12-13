Ждем наводнение? В Петербурге готовятся к смене погоды

Нынешний циклон не грозит Петербургу наводнением. Однако в конце недели на дамбе ждут смены погоды и обстановки в Финском заливе.



Южный циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ваня», не несет угрозы наводнения в Петербурге, сообщает 13 декабря Дирекция КЗС. «Южные циклоны не приводят к подъему уровня воды в устье реки Невы», — отмечают в пресс-службе. Комплекс защитных сооружений Петербурга работает штатно, и все судопропускные и водопропускные сооружения открыты.

Циклон принес в Петербург снег, потепление и ветер восточных и юго-восточных направлений, который сохранится в ближайшее время. А вот с воскресенья, 17 декабря, метеорологи прогнозируют движение циклонов с Атлантики, что повлияет на погоду. Это изменит характер гидрологической обстановки в Финском заливе.