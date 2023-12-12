В Хабаровске детям вручили грамоты с гербом Украины. Инструктор и заведующая детсадом лишились работы

После соревнований по пионерболу, в котором поучаствовали ребята из трёх детских садов Хабаровска, воспитанникам детсада № 122 были вручены грамоты с гербом Украины. Как сообщил 12 декабря мэр города Сергей Кравчук, заведующая и инструктор по физкультуре, ответственные за инцидент, уволились.
По словам градоначальника, инструктор просто нашла шаблоны в интернете, а заведующая не проверила документы перед подписанием.
«Дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо!» — заявил Сергей Кравчук.
Политик принес извинения детям и их родителям. Новые грамоты уже выданы. Мэрия планирует организовать дополнительные мероприятия по патриотическому воспитанию в детских садах Хабаровска.
Это не первый случай, когда российским детям выдают грамоты с украинской символикой. В сентябре 2022 года такие грамоты выдали детсадовцам за участие в конкурсе «Мисс и мистер Лето — 2022» в Чите.