В Хабаровске детям вручили грамоты с гербом Украины. Инструктор и заведующая детсадом лишились работы

После соревнований по пионерболу, в котором поучаствовали ребята из трёх детских садов Хабаровска, воспитанникам детсада № 122 были вручены грамоты с гербом Украины. Как сообщил 12 декабря мэр города Сергей Кравчук, заведующая и инструктор по физкультуре, ответственные за инцидент, уволились.

По словам градоначальника, инструктор просто нашла шаблоны в интернете, а заведующая не проверила документы перед подписанием.

«Дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо!» — заявил Сергей Кравчук.