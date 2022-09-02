Детский сад в Чите выдал детям грамоты с гербом Украины. Учреждение теперь проверяют

Комитет образования Читы проводит проверку после выдачи детям в детском саду
«В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», — рассказали в комитете образования.
О выдаче грамот с украинской государственной символикой стало известно 31 августа. Родитель одного из детей рассказал, что детям выдавали такие грамоты за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022».
«Был конкурс утром 30 августа «Мистер и мисс лето — 2022», детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно», — рассказал он.
Руководство сада обещало заменить грамоты и выдать другие.