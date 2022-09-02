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    Детский сад в Чите выдал детям грамоты с гербом Украины. Учреждение теперь проверяют

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    Комитет образования Читы проводит проверку после выдачи детям в детском саду № 73 грамот с гербом Украины. Об этом сообщает 2 сентября издание «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», — рассказали в комитете образования.

    О выдаче грамот с украинской государственной символикой стало известно 31 августа. Родитель одного из детей рассказал, что детям выдавали такие грамоты за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022».

    «Был конкурс утром 30 августа «Мистер и мисс лето — 2022», детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно», — рассказал он.

    Руководство сада обещало заменить грамоты и выдать другие.

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