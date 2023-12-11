Минобороны РФ может не размещать отчетность об эффективности управления госимуществом во время СВО

Минобороны России может не размещать отчетность об эффективности управления госимуществом во время СВО. Такое право ей дает правительство РФ. Распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина 11 декабря опубликовано на федеральном портале правовой информации.



«В период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом», — сказано в тексте документа.



Также в период СВО Минобороны освобождается от обязанности направлять в Министерство финансов результаты анализа отчетности.