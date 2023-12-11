Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил 20 млн рублей ущерба

Адвокат основателя сети «Тануки» Александра Орлова рассказал, что его доверитель полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание Тверского суда Москвы.

«Он полностью погашен», — сказал он. Погашение подтвердила и потерпевшая сторона.



Основателю «Тануки» Орлову вменяют статью 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). В середине ноября стало известно, что Орлова разыскивают по уголовной статье. Вскоре предприниматель нашелся в Лондоне.