Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил 20 млн рублей ущерба

Адвокат основателя сети «Тануки» Александра Орлова рассказал, что его доверитель полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание Тверского суда Москвы.
«Он полностью погашен», — сказал он. Погашение подтвердила и потерпевшая сторона.
Основателю «Тануки» Орлову вменяют статью 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). В середине ноября стало известно, что Орлова разыскивают по уголовной статье. Вскоре предприниматель нашелся в Лондоне.
Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах также сообщали, что основателя «Тануки» разыскивают в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) по заявлению руководства ООО «Промтехноком», которое владеет площадями в «Москва-Сити».