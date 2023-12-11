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    Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил 20 млн рублей ущерба

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    Адвокат основателя сети «Тануки» Александра Орлова рассказал, что его доверитель полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание Тверского суда Москвы.

    «Он полностью погашен», — сказал он. Погашение подтвердила и потерпевшая сторона.

    Основателю «Тануки» Орлову вменяют статью 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). В середине ноября стало известно, что Орлова разыскивают по уголовной статье. Вскоре предприниматель нашелся в Лондоне.

    Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах также сообщали, что основателя «Тануки» разыскивают в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) по заявлению руководства ООО «Промтехноком», которое владеет площадями в «Москва-Сити».

    Александр Орлов уехал из России в начале 2022 года. В сентябре того же года, по данным «Ведомостей», ресторатор продал часть долей в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Их совокупная выручка за 2021 год составила 295 миллионов рублей.

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    ТанукиСудРозыск
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