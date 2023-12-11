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    Стало известно, кто заменит Максима Галкина* в детском шоу «Лучше всех!»

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    13 комментариев

    Первый канал постепенно возвращает развлекательные передачи в эфир, следующая в списке — «Лучше всех!», которую до февраля 2022 года вел телеведущий, артист, иностранный агент Максим Галкин*. Как сообщает 11 декабря StarHit, теперь вести программу будет одна из первых ведущих украинского тревел-шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева.

    Как отмечает издание, сейчас Бадоева находится в Гонконге, где проходят съемки нового выпуска шоу о путешествиях «Жизни других» — оно было запущено в 2019 году Первым каналом.

    «Лучше всех!» — детское телевизионное шоу талантов, куда приходят юные участники от трех до 12 лет. В программе дети показывают свои способности в творчестве, науке, спорте и искусстве. К примеру, в 2016 году на шоу приехал пятилетний Никита Еремеев из Санкт-Петербурга. Мальчик удивил телеведущего знанием всех мировых достопримечательностей, памятников истории и русской живописи.

    После февраля 2022 года Максим Галкин покинул Россию.

    Жанна Бадоева — уроженка литовского города Мажейкяй. В 1990-х она вместе с семьей переехала в Киев. Там она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Большую популярность не только на Украине, но и в России ей принес проект «Орел и решка» телеканала «Интер». В 2018 году была одной из соведущих программы «Орёл и решка. Россия» на телеканале «Пятница!». С февраля 2019 года ведет шоу «Жизнь других» на Первом канале.

    *Внесен в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

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    Комментарии 13

    Гость11 Дек 2023 в 13:20
    Без новиопов никак)))
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