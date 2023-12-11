Стало известно, кто заменит Максима Галкина* в детском шоу «Лучше всех!»

Первый канал постепенно возвращает развлекательные передачи в эфир, следующая в списке — «Лучше всех!», которую до февраля 2022 года вел телеведущий, артист, иностранный агент Максим Галкин*. Как сообщает 11 декабря StarHit, теперь вести программу будет одна из первых ведущих украинского тревел-шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева.

Как отмечает издание, сейчас Бадоева находится в Гонконге, где проходят съемки нового выпуска шоу о путешествиях «Жизни других» — оно было запущено в 2019 году Первым каналом.

«Лучше всех!» — детское телевизионное шоу талантов, куда приходят юные участники от трех до 12 лет. В программе дети показывают свои способности в творчестве, науке, спорте и искусстве. К примеру, в 2016 году на шоу приехал пятилетний Никита Еремеев из Санкт-Петербурга. Мальчик удивил телеведущего знанием всех мировых достопримечательностей, памятников истории и русской живописи.

