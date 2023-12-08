Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации на границе с РФ

Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией. В одном варианте один или несколько пропускных пунктов открывают, в другом — всё остается без изменений. Об этом 8 декабря сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Решение будет принято 12 декабря, говорят собеседники издания. Источники газеты утверждают, что на сегодняшний день нет никаких оправданий держать границу полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности.

Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, объяснив это наплывом мигрантов.

