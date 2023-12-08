    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    2 м/с, вос

    775мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.64eur98.84

    Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации на границе с РФ

    2303
    23 комментария

    Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией. В одном варианте один или несколько пропускных пунктов открывают, в другом — всё остается без изменений. Об этом 8 декабря сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

    Решение будет принято 12 декабря, говорят собеседники издания. Источники газеты утверждают, что на сегодняшний день нет никаких оправданий держать границу полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности.

    Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией, объяснив это наплывом мигрантов.

    Премьер-министр Суоми Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией на границе с Россией и примет решение об открытии пунктов пропуска не позднее следующей среды, 13 декабря.

    Как писала «Фонтанка», гражданам Египта, Ирака, Сирии и некоторых стран Африки въезжать в Россию станет еще сложнее. После набега беженцев на российско-финскую границу власти практически прекратили выдачу им туристических приглашений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close