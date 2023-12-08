Минфин дал прогноз по инфляции на 2024 год. В ведомстве заявили о мерах, чтобы россияне ее не почувствовали

В России инфляция в 2024 году составит 4,5%. О таком прогнозе Минфина рассказал в пятницу, 8 декабря, глава ведомства Антон Силуанов на форуме-выставке «Россия», передает ТАСС.

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%», — сказал министр.



Для того, чтобы россияне не ощущали ее, будут повышаться все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, добавил Силуанов.



Недавно в Минэкономразвития опубликовали новые данные по инфляции. По данным ведомства, за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,12%, год к году — до 7,52%.