Китай забрал панд из Великобритании. Эксперты обсуждают, почему они были так плохи в сексе

Единственная в Великобритании пара панд вернулась в Китай — это 20-летние Ян Гуан («Солнышко») и Тянь Тянь («Милая»), жившие в Эдинбургском зоопарке. Зоологи 12 лет пытались организовать успешное спаривание, но не получилось. Теперь эксперты рассуждают, почему этот вид так плох в сексе, пишет 4 декабря Daily Mail.

Великобритания арендовала панд у КНР на 10 лет, они прибыли в Шотландию в декабре 2011 года, затем срок продлевали на два года из-за пандемии. По оценкам благотворительной организации по охране дикой природы Born Free, Эдинбургский зоопарк потратил 13,7 миллиона фунтов стерлингов на пару и попытки получить от них детеныша. Испробовали разные методы, чтобы сблизить их: от проигрывания романтической музыки до помещения их в «туннель любви». Предпринимались и попытки искусственного оплодотворения. В 2018 года самцу пришлось удалить яички из-за опухоли.



Этот вид, как известно, плохо спаривается, особенно в неволе. Диета гигантской панды, состоящая на 99% из бамбука, даёт мало энергии для передвижения, не говоря уже о спаривании. Даже при движении гигантская панда использует вдвое меньше энергии, чем неподвижный человек. В дикой природе на физическую активность у панды уходит 49% времени, а в неволе — 33%. В итоге они просто теряют интерес к спариванию естественным путем. Ситуация осложняется тем, что самки способны зачать детёныша только два-три дня в году, и самцы плохо понимают, когда именно самка готова к продолжению рода: порой они более заинтересованы в бамбуке, чем в подруге.



В понедельник Ян Гуан и Тянь Тянь были доставлены в аэропорт в металлических ящиках и загружены в грузовой самолет. Они находились на карантине с начала ноября, в Китае у них начался новый карантин — в Чэнду, где они теперь будут жить.



Также Китай решил забрать всех панд из американских и австралийских зоопарков, сообщал в октябре Bloomberg. Три панды, проживающие в Вашингтоне, вернутся на родину в декабре, а остальные — к концу следующего года. «Потенциальная потеря последних американских панд произошла в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума, а большинство возможностей сотрудничества отрезано», — отмечается в публикации.

