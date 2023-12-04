Поезд и лихой водитель «Буханки» на три часа закрыли железнодорожный переезд на Возрождения

Автомобилистам советуют объезжать стороной улицу Возрождения в Кировском районе Петербурга. Уже несколько часов там перекрыт железнодорожный переезд — пробраться можно только пешком.



Переезд на улице Возрождения, между Автовской и Броневой улицами, к 18 часам вечера 4 декабря закрыт уже три часа, сообщают «Фонтанке» читатели. По словам Александра, сначала проезд оказался перегорожен грузовым составом, у которого произошла неисправность локомотива, а потом ситуацию усугубил застрявший на путях УАЗ-«буханка» — из-за него не может подъехать ремонтный локомотив.