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    Поезд и лихой водитель «Буханки» на три часа закрыли железнодорожный переезд на Возрождения

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    Автомобилистам советуют объезжать стороной улицу Возрождения в Кировском районе Петербурга. Уже несколько часов там перекрыт железнодорожный переезд — пробраться можно только пешком.

    Переезд на улице Возрождения, между Автовской и Броневой улицами, к 18 часам вечера 4 декабря закрыт уже три часа, сообщают «Фонтанке» читатели. По словам Александра, сначала проезд оказался перегорожен грузовым составом, у которого произошла неисправность локомотива, а потом ситуацию усугубил застрявший на путях УАЗ-«буханка» — из-за него не может подъехать ремонтный локомотив.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Судя по фото, водитель «буханки» попытался проехать по пешеходному переходу и застрял. «Ждут КАМАЗ. Пешеходный переход между Броневой ул. и ул. Васи Алексеева пока функционирует. Автомобилисты, крепитесь», — добавляет читатель. По данным «Яндекс.Пробок», на улице Возрождения уже образовался затор от Автовской, Броневая стоит в противоположном направлении более 400 метров.

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    Информация о произошедшем уточняется.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    ПетербургЖелезнодорожный переезд
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