МЧС: Авторынок в Набережных Челнах горит уже на площади 6 800 квадратных метров

Большой пожар, к ликвидации которого привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники (по данным МЧС России), разгорелся 2 декабря в Набережных Челнах на территории авторынка «Гараж 500». На место происшествия выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко, организована прокурорская проверка.
МЧС России
Сообщение о горении кровли авторынка в промзоне «Заритал», по информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, поступило в 18%37. Прибыв на место, пожарные обнаружили частичное горение двух торговых павильонов размерами 35 на 190 и 35 на 130 метров.
Однако в помещениях была большая горючая загрузка, и со временем площадь пожара увеличилась. Информация о пострадавших не поступала.
МЧС России
Очевидец рассказал изданию «Челнинские известия», что «прогорает центральный ряд» торговых павильонов. Пожар, по его словам, начался в той стороне, где были магазины с детской одеждой и игрушками, а потом перекинулся на магазины с автомаслами, автоэлектрикой и запчастями. Очевидец обратил внимание, что арендаторы и владельцы гаражей прибыли на место и пытаются спасти имущество, закидывают снегом стены, чтобы те не расплавились.