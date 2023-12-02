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    МЧС: Авторынок в Набережных Челнах горит уже на площади 6 800 квадратных метров

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    15 комментариев
    Фото: МЧС России
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    Большой пожар, к ликвидации которого привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники (по данным МЧС России), разгорелся 2 декабря в Набережных Челнах на территории авторынка «Гараж 500». На место происшествия выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко, организована прокурорская проверка.

    МЧС России

    Сообщение о горении кровли авторынка в промзоне «Заритал», по информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, поступило в 18%37. Прибыв на место, пожарные обнаружили частичное горение двух торговых павильонов размерами 35 на 190 и 35 на 130 метров.

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    Однако в помещениях была большая горючая загрузка, и со временем площадь пожара увеличилась. Информация о пострадавших не поступала.

    МЧС России

    Очевидец рассказал изданию «Челнинские известия», что «прогорает центральный ряд» торговых павильонов. Пожар, по его словам, начался в той стороне, где были магазины с детской одеждой и игрушками, а потом перекинулся на магазины с автомаслами, автоэлектрикой и запчастями. Очевидец обратил внимание, что арендаторы и владельцы гаражей прибыли на место и пытаются спасти имущество, закидывают снегом стены, чтобы те не расплавились.

    Фото: МЧС России

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    ПожарТатарстанНабережные Челны
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    Комментарии 15

    Гость02 Дек 2023 в 22:39
    ОПЯТЬ КУРИЛИ
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