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    Петербургский клуб «Центральная станция» закрылся из-за решения суда об ЛГБТ*

    1899
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    Один из старейших петербургских гей-клубов «Центральная станция» заявил о закрытии из-за признания ЛГБТ-движения экстремистским и запрещенным в России. Сообщение об этом появилось в ночь на 2 декабря в социальных сетях.

    В нем сказано, что площадка, которую арендовал клуб, отказала ему в дальнейшем сотрудничестве. Клуб объявил о прекращении работы. Как следует из информации на его сайте, в последнее время заведение располагалась на Конюшенной площади.

    30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией и запретил ее в России. По мнению адвоката Алексея Михальчика, теперь к уголовной ответственности могут привлекать и за самоидентификацию как члена ЛГБТ-сообщества в различных группах или закрытых чатах, и за участие в организационной деятельности или проведение различных массовых мероприятий, связанных с этой организацией.

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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