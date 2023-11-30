Адвокат рассказал, что может повлечь уголовную ответственность после признания ЛГБТ-движения* экстремистским

После признания Верховным судом международного ЛГБТ-движения* экстремистской организацией к уголовной ответственности могут привлекать за самоидентификацию как члена ЛГБТ-сообщества* в различных группах или закрытых чатах, связанных с организацией. Об этом в четверг, 30 ноября, об этом рассказал РАПСИ адвокат Алексей Михальчик.

«Необязательно должно быть документальное подтверждение, допустим, членский билет ЛГБТ*, но есть активная деятельность, самоидентификация как члена этого общества, участие в различных группах, закрытых чатах», — сказал он.

