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    Адвокат рассказал, что может повлечь уголовную ответственность после признания ЛГБТ-движения* экстремистским

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    После признания Верховным судом международного ЛГБТ-движения* экстремистской организацией к уголовной ответственности могут привлекать за самоидентификацию как члена ЛГБТ-сообщества* в различных группах или закрытых чатах, связанных с организацией. Об этом в четверг, 30 ноября, об этом рассказал РАПСИ адвокат Алексей Михальчик.

    «Необязательно должно быть документальное подтверждение, допустим, членский билет ЛГБТ*, но есть активная деятельность, самоидентификация как члена этого общества, участие в различных группах, закрытых чатах», — сказал он.

    Также Михальчик отметил и другие составляющие, по которым могут привлечь к ответственности. По его словам, это участие в организационной деятельности, проведение различных массовых мероприятий, связанных с этой организацией. «Всё это в совокупности может служить основанием для признания лица участником данной организации и, соответственно, повлечь уголовную ответственность», — отметил адвокат.

    Недавно юристы рассказали «Фонтанке», что вероятнее всего в первую очередь под запрет попадет символика ЛГБТ*, комментарии в соцсетях и репосты.

    В четверг, 30 ноября, Верховный суд РФ признал международное ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Решение об этом вступило в силу немедленно. Заседание проходило сегодня в Верховном суде России без ответчика, потому что «никто не явился». На процесс был наложен гриф «секретно».

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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