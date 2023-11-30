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    Иск о признании движения ЛГБТ экстремистским рассматривают в секретном режиме

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    Заседание по иску Минюста о запрете движения ЛГБТ в России пройдёт без ответчика. Об этом сообщили в Верховном суде РФ 30 ноября.

    «В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился», — цитирует РИА Новости Верховный суд.

    На заседание не пустили журналистов, оно проходит в закрытом режиме. На процесс наложен гриф «секретно». Журналистов пригласят только на оглашение решения.

    Минюст РФ направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией, ведомство потребовало запретить его в России. «Фонтанка» рассказывала, какие последствия грозят ЛГБТ и обычным гражданам в случае, если требования Минюста удовлетворят.

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