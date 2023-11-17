«Большой простор фантазии для следователя». Чем обернется признание ЛГБТ экстремистской организацией

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Минюст подал иск в Верховный суд с просьбой запретить ЛГБТ. В иске указано, что в ведомстве считают причастных к аббревиатуре «международным общественным движением». Чем это грозит ЛГБТ, да и другим гражданам спросила у юристов «Фонтанка».



Об иске Минюста стало известно в пятницу, 17 ноября. В ведомстве сообщили, что обратились в Верховный суд. «В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — говорится на сайте ведомства. Иск рассмотрят 30 ноября.



Одной из первых иск Минюста прокомментировала основательница «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина: «Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного Интернета, принимавших участие в подготовке этого исторического события». В ответ на её комментарий Ксения Собчак иронично заметила: «Страшно представить, сколько депутатов Госдумы и членов Правительства запрещать придется».



Впрочем, как именно будет работать новый запрет, юристы пока расходятся во мнениях. «Скорее всего речь пойдет об абстрактном сообществе людей, объединенных по признаку сексуальной ориентации, а не о конкретной организации. С момента вступления в силу решения суда (в этом я не сомневаюсь) любые организации, защищающие права ЛГБТК+ людей, радуга — уверена, пропишут как символику «экстремистов», высказывания про права и их нарушение могут стать поводом для уголовного преследования с огромными сроками», — говорит юрист Анастасия Буракова. По её словам, вероятней всего в первую очередь под запрет попадет символика ЛГБТ — шестицветная радуга, любые комментарии в соцсетях и репосты, даже сделанные 10 лет назад, участие в чатах или группах смогут считаться продолжением деятельности экстремистской организации. «Эта ситуация образует абсолютную правовую неопределенность, а следовательно — и большой простор для фантазии следователя». По словам Бураковой, теоретически даже оказание психологической помощи ЛГБТ+ может оказаться под запретом. Более того, напомнила она, недавно Госдума криминализировала «оправдание и пропаганду экстремизма» — к этому можно отнести любые высказывания не в негативном ключе.



Юрист Александр Новиков уверен, что не всё так критично: «Под осуществлением деятельности запрещенной организации понимается в первую очередь состояние в ней, активные действия направленные на ее сохранение, развитие, совершенствование, продвижение ее идей, также и финансирование. То есть психологическая помощь конкретному человеку вряд ли будет таковой. Полагаю, что самим лицам с нетрадиционной ориентацией опасаться нечего за исключением случаев открытого ношения символики, пропаганды (или даже озвучивания) идей в положительном контексте свойственном этому движению». На вопрос, будет ли считаться пожертвование, к примеру, художнице Александре Скочиленко, которая открыто состоит в отношениях с девушкой, финансированием экстремистской организации, Новиков ответил отрицательно: «Нет, если только такое пожертвование не преследует цели поддержать ее только по этому основанию, чтобы она продолжала такую деятельность. Правда, не уверен, что правоохранительные органы будут в этом разбираться».



Ещё один петербургский юрист, попросивший не называть его имени и фамилии из-за «токсичности темы», в беседе с «Фонтанкой» предположил, что Минюст своим иском преследует цель «получить возможность запрещать разные источники информации через призму экстремизма». «После удовлетворения иска будет введен упрощенный порядок. Сейчас, чтобы запретить материалы по этому поводу, нужно обращаться в суд».

Правозащитник Никита Сорокин добавляет, что под запрет после принятия иска могут попасть соцсети и онлайн-кинотеатры. «Условно в ВК можно найти клипы группы Тату, а значит эта соцсеть пособничает экстремистской деятельности. Фактически даже провайдер под это определение может попасть. И пользователь, который клип Тату перепостил. Система, конечно, с таким количеством работы не справится, а значит будет действовать выборочно». Юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский в беседе с «Фонтанкой» заметил, что членство в международной организации по закону не требуется, а значит доказывать, что они не ЛГБТ придется самим гражданам: «Уголовная ответственность у нас есть за склонение к сотрудничеству, например, или финансирование, а ещё — за участие в деятельности. В случае постов в соцсетях это работает и в обратную сторону — все прошлые репосты и посты у нас считаются длящимся правонарушением. С юридической точки зрения Минюст повторил историю с АУЕ* — это течение тоже не является зарегистрированной организацией, но после признания в 2020-м году экстремистской организацией были возбуждены десятки дел».



Петербургский муниципальный депутат Сергей Трошин, несколько раз приходивший на заседание совета Литейного округа с радужным флагом, заявил «Фонтанке», что теперь ему придётся быть осторожным в высказываниях. «Никакой организации, конечно, нет у ЛГБТ, но я понимаю, что даже нейтральное высказывание может быть основанием для преследования».



Судя по всему, новый запрет коснётся и гей-клубов. Администратор одного из них рассказал «Фонтанке», что пока каких-то конкретных действий их владельцы не собираются предпринимать: «Мы — общепит и юридически нигде никак в нашей экономике не фиксируется принадлежность гостей заведения к какой-либо группе или движению. Формально нет такого вида бизнеса «клуб для ЛГБТ». Сейчас в городе, по моим подсчетам, шесть заведений, которые позиционируют себя, как ЛГБТ-френдли, но это нигде не прописано».



PS C 2013-го года в РФ действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. C конца 2022 года расширено пропаганда запрещена для людей всех возрастов. Согласно новому закону, любое событие или действие, расцениваемое как попытка пропаганды гомосексуализма, в том числе в Интернете, в кино, книгах, рекламе или на публике, влечет за собой большой штраф.

*АУЕ признано в России экстремисткой организацией