Верховный суд признал ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России

Верховный суд признал международное ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России. Об этом 30 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Решение вступает в силу немедленно, уточнили в суде.

«Удовлетворить иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским», — постановил судья. «Фонтанка» писала, с какими последствиями столкнутся представители ЛГБТ и другие граждане России, если такое решение будет принято.

В иске было сказано, что в деятельности движения на территории России были выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».