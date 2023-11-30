Верховный суд признал ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России

Верховный суд признал международное ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России. Об этом 30 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Решение вступает в силу немедленно, уточнили в суде.
«Удовлетворить иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским», — постановил судья. «Фонтанка» писала, с какими последствиями столкнутся представители ЛГБТ и другие граждане России, если такое решение будет принято.
В иске было сказано, что в деятельности движения на территории России были выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
Как отмечает ТАСС, изучение доказательств заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, «из которой остаются неизвестными мотивы суда».
Заседание проходило сегодня, 30 ноября, в Верховном суде России без ответчика, потому что «никто не явился». На процесс был наложен гриф «секретно».
*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.