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    Верховный суд признал ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России

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    Верховный суд признал международное ЛГБТ-движение* экстремистской организацией и запретил ее в России. Об этом 30 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

    Решение вступает в силу немедленно, уточнили в суде.

    «Удовлетворить иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским», — постановил судья. «Фонтанка» писала, с какими последствиями столкнутся представители ЛГБТ и другие граждане России, если такое решение будет принято.

    В иске было сказано, что в деятельности движения на территории России были выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

    Как отмечает ТАСС, изучение доказательств заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, «из которой остаются неизвестными мотивы суда».

    Заседание проходило сегодня, 30 ноября, в Верховном суде России без ответчика, потому что «никто не явился». На процесс был наложен гриф «секретно».

    *Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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