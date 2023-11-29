У вантового моста жгли троллейбус: спасатели учили молодых водителей, что делать при пожаре в салоне

СПб ГУП «Горэлектротранс»
Столб дыма, горящий троллейбус и пожарные машины можно было увидеть днем 29 ноября в районе вантового моста в Невском районе Петербурга. На площадке научно-исследовательского института МЧС прошли совместные учения «Горэлектротранса» и спасателей.
По учебному сценарию, водителям электротранспорта предстояло освоить тактику действий при возгорании в салоне подвижного состава, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Они должны обесточить машину, разбить стекло молотком и помочь безопасно эвакуировать пассажиров. Сначала участники прошли инструктаж и отработали базовые навыки в учебной пожарно-спасательной части на улице Фучика, а затем отправились на практическую часть тренировки на площадку научно-исследовательского института МЧС на Октябрьской набережной.
Для учений подожгли старый списанный троллейбус. Если вы увидели дым возле вантового моста на КАД, не пугайтесь — это оно. Транспортники отрабатывали приемы работы с огнетушителем, а также наблюдали, как работает система автоматического пожаротушения, установленная на подвижном составе. Кроме того, на подобных тренировках отрабатывают и взаимодействие между водителями городского транспорта, аварийно-восстановительными службами и сотрудниками МЧС.
СПб ГУП «Горэлектротранс»
Совместные учения транспортников и спасателей проводятся регулярно по соглашениям между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России. Нацелены они прежде всего на обучение молодых водителей. В планах также создание совместной испытательной лаборатории для нового оборудования городского электротранспорта.