    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.61eur97.07

    У вантового моста жгли троллейбус: спасатели учили молодых водителей, что делать при пожаре в салоне

    1047
    5 комментариев

    СПб ГУП «Горэлектротранс»

    Столб дыма, горящий троллейбус и пожарные машины можно было увидеть днем 29 ноября в районе вантового моста в Невском районе Петербурга. На площадке научно-исследовательского института МЧС прошли совместные учения «Горэлектротранса» и спасателей.

    По учебному сценарию, водителям электротранспорта предстояло освоить тактику действий при возгорании в салоне подвижного состава, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Они должны обесточить машину, разбить стекло молотком и помочь безопасно эвакуировать пассажиров. Сначала участники прошли инструктаж и отработали базовые навыки в учебной пожарно-спасательной части на улице Фучика, а затем отправились на практическую часть тренировки на площадку научно-исследовательского института МЧС на Октябрьской набережной.

    ПоделитьсяПоделиться

    Для учений подожгли старый списанный троллейбус. Если вы увидели дым возле вантового моста на КАД, не пугайтесь — это оно. Транспортники отрабатывали приемы работы с огнетушителем, а также наблюдали, как работает система автоматического пожаротушения, установленная на подвижном составе. Кроме того, на подобных тренировках отрабатывают и взаимодействие между водителями городского транспорта, аварийно-восстановительными службами и сотрудниками МЧС.

    СПб ГУП «Горэлектротранс»

    Совместные учения транспортников и спасателей проводятся регулярно по соглашениям между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России. Нацелены они прежде всего на обучение молодых водителей. В планах также создание совместной испытательной лаборатории для нового оборудования городского электротранспорта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПожарУченияТроллейбус
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость29 Ноя 2023 в 14:34
    про белл. мы. ми ми.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close