Бизнесмена Евгения Чичваркина* оштрафовали за непредоставление информации о себе

Бизнесмен Евгений Чичваркин* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.



Гагаринский суд установил, что предприниматель не представил в уполномоченный орган сведения, которые предусмотрены законом РФ об иностранных агентах. Бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.



В российском реестре иноагентов уже свыше 700 физлиц и организаций. Последний в этом перечне — бывший премьер-министр РФ.

