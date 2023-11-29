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    Бизнесмена Евгения Чичваркина* оштрафовали за непредоставление информации о себе

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    20 комментариев

    Бизнесмен Евгений Чичваркин* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    Гагаринский суд установил, что предприниматель не представил в уполномоченный орган сведения, которые предусмотрены законом РФ об иностранных агентах. Бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

    В российском реестре иноагентов уже свыше 700 физлиц и организаций. Последний в этом перечне — бывший премьер-министр РФ.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 20

    Гость29 Ноя 2023 в 14:49
    А судьи кто ?
    +4−0
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