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    Бывшего премьер-министра РФ признали иностранным агентом

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    Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова*, журналиста Илью Давлятчина*, журналиста Идриса Юсупова*, историка Илью Венявкина* и ООО «ЛЮДИ»*. Об этом стало известно в пятницу, 24 ноября, из соответствующей публикации ведомства.

    Михаил Касьянов
    Михаил КасьяновФото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Михаил Касьянов*, как говорится в обосновании Минюста, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ею политике. Также выступал против спецоперации, участвовал как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Еще входит в состав организации, деятельность которой направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России. Живет за пределами РФ.

    Касьянов* занимал пост председателя правительства РФ с 2000-го по 2004 год. Позже он занимался оппозиционной деятельностью, а летом 2022 года уехал из России. По словам самого экс-премьера, он находится где-то в Европе.

    Причины признания других лиц иноагентами можно посмотреть на сайте Минюста.

    Также ведомство исключило из реестра иностранных агентов «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» из-за его ликвидации.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Михаил Касьянов
    Михаил КасьяновФото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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