Бывшего премьер-министра РФ признали иностранным агентом

Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова*, журналиста Илью Давлятчина*, журналиста Идриса Юсупова*, историка Илью Венявкина* и ООО «ЛЮДИ»*. Об этом стало известно в пятницу, 24 ноября, из соответствующей публикации ведомства.
Михаил Касьянов*, как говорится в обосновании Минюста, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой ею политике. Также выступал против спецоперации, участвовал как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Еще входит в состав организации, деятельность которой направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России. Живет за пределами РФ.
Касьянов* занимал пост председателя правительства РФ с
Причины признания других лиц иноагентами можно посмотреть на сайте Минюста.
Также ведомство исключило из реестра иностранных агентов «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» из-за его ликвидации.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.