Михаил Касьянов уехал из России. Его местоположение не разглашается

Откровенно, очень странно читать, этот уехал, и этот и тот. Хотят уехать и хрен сними, но почему уезжают е отдав стране то, что накрали. Вытащили, и кормили западников, не дружественные страны, процентами на вложенный капитал. С чего им такая амнистия на то, что схитилили для себя лично? Вернуть, или просто отобрать то, что ими не нажито, не получено законно, и еще и привлечь.