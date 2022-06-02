Михаил Касьянов уехал из России. Его местоположение не разглашается

Бывший премьер-министр России, ныне председатель ПАРНАСа, Михаил Касьянов покинул Россию. Об этом 2 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина.
По словам политика, Касьянов находится где-то в Европе.
Информации о том, в какой именно стране находится оппозиционер, нет. В интервью немецкой Deutsche Welle (внесен в реестр иноагентов) Касьянов рассказывал, что покинул страну сразу после начала военной операции на Украине.
«Я нахожусь в Европе, но не разглашаю где, хотя это несложно вычислить»,— говорил он.
Михаилу Касьянову 64 года. В период с 2000 по 2004 год он был премьер-министром во время первого срока президента Владимира Путина.