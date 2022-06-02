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    Михаил Касьянов уехал из России. Его местоположение не разглашается

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    18 комментариев

    Бывший премьер-министр России, ныне председатель ПАРНАСа, Михаил Касьянов покинул Россию. Об этом 2 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина.

    По словам политика, Касьянов находится где-то в Европе.

    Информации о том, в какой именно стране находится оппозиционер, нет. В интервью немецкой Deutsche Welle (внесен в реестр иноагентов) Касьянов рассказывал, что покинул страну сразу после начала военной операции на Украине.

    «Я нахожусь в Европе, но не разглашаю где, хотя это несложно вычислить»,— говорил он.

    Михаилу Касьянову 64 года. В период с 2000 по 2004 год он был премьер-министром во время первого срока президента Владимира Путина.

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    Комментарии (18)

    Понаехал на Невский
    Очегедной новый гГажданин офогмился в Хайфе
    FedorGr
    Откровенно, очень странно читать, этот уехал, и этот и тот. Хотят уехать и хрен сними, но почему уезжают е отдав стране то, что накрали. Вытащили, и кормили западников, не дружественные страны, процентами на вложенный капитал. С чего им такая амнистия на то, что схитилили для себя лично? Вернуть, или просто отобрать то, что ими не нажито, не получено законно, и еще и привлечь.
    Соловей-Помётчик
    07A уже отметился?
    а то я переживал
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