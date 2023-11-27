Плату за детский сад в Петербурге не будут повышать в новом году

Родительская плата за детский сад в Петербурге в 2024 году останется на уровне 2023 года. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова c членами городского правительства 27 ноября.



Компенсировать затраты на детские сады, вызванные ростом инфляции, в 2024 году в Петербурге планируют за счет городского бюджета, говорится в сообщении администрации города. На это потребуется выделить 116,6 миллиона рублей. «В данный момент повышение родительской платы считаю несвоевременным шагом», — сказал Беглов, напомнив, что следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи.