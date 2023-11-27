Плату за детский сад в Петербурге не будут повышать в новом году

Родительская плата за детский сад в Петербурге в 2024 году останется на уровне 2023 года. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова c членами городского правительства 27 ноября.
Компенсировать затраты на детские сады, вызванные ростом инфляции, в 2024 году в Петербурге планируют за счет городского бюджета, говорится в сообщении администрации города. На это потребуется выделить 116,6 миллиона рублей. «В данный момент повышение родительской платы считаю несвоевременным шагом», — сказал Беглов, напомнив, что следующий год президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи.
Ранее петербургские власти не стали повышать на следующий год взносы на капитальный ремонт и стоимость проезда в общественном транспорте. Цены на платную парковку тоже фактически не изменятся, хоть и повысится максимальный тариф. Разгадка движений навстречу населению — в губернаторских выборах в Петербурге в 2024 году: в выборные годы бюджет зачастую готов вкладываться в заморозку цен. Так было в 2012, 2014 и 2019 годах. А в 2024-м в стране пройдут еще и выборы президента.
На сегодняшний день детские сады в Петербурге посещают 262 443 ребенка. Некоторые категории родителей имеют право на льготы, которые освобождают от платы за детский сад или компенсируют от 20 до 70% расходов. В частности, не платить могут за детей, чьи родители участвуют в СВО.