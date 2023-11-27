Две баллистические ракеты запустили по кораблю ВМС США с территории Йемена

В направлении корабля ВМС США USS Mason и судна Central Park запустили 2 баллистические ракеты с территории Йемена, которую контролируют йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Примерно в 01:41 утра 27 ноября из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты в направлении местонахождения корабля USS Mason (DDG 87) и судна Central Park», — говорится в сообщении американских военных.



Баллистические ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Суда и военнослужащие ВМС США не пострадали.

