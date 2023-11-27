    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, с-в

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Две баллистические ракеты запустили по кораблю ВМС США с территории Йемена

    4316
    36 комментариев

    В направлении корабля ВМС США USS Mason и судна Central Park запустили 2 баллистические ракеты с территории Йемена, которую контролируют йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Примерно в 01:41 утра 27 ноября из районов Йемена, контролируемых хуситами, были выпущены две баллистические ракеты в направлении местонахождения корабля USS Mason (DDG 87) и судна Central Park», — говорится в сообщении американских военных.

    Баллистические ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Суда и военнослужащие ВМС США не пострадали.

    «Безопасность морской сферы имеет важное значение для региональной стабильности. Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность международных морских путей», — сказал командующий CENTCOM ВМС США Майкл Курилла.

    Недавно хуситы объявили о захвате израильского судна. В Израиле заявили, что корабль не их.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАХуситыЙемен
    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close