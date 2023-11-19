СМИ: хуситы объявили о захвате израильского судна. В Израиле говорят, что корабль не их

Хуситы из Йемена объявили о том, что им удалось захватить израильское судно Galaxy Leader в Красном море. В Израиле заявили, что судно не израильское и израильтян на его борту нет.



19 ноября движение «Ансар Алла» сообщило РИА Новости о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader: хуситы атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда. Аналогичное заявление появилось в эфире саудовского телеканала Al Hadath. На борту — от двух до пяти десятков человек.

