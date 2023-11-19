СМИ: хуситы объявили о захвате израильского судна. В Израиле говорят, что корабль не их

Хуситы из Йемена объявили о том, что им удалось захватить израильское судно Galaxy Leader в Красном море. В Израиле заявили, что судно не израильское и израильтян на его борту нет.
19 ноября движение «Ансар Алла» сообщило РИА Новости о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader: хуситы атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда. Аналогичное заявление появилось в эфире саудовского телеканала Al Hadath. На борту — от двух до пяти десятков человек.
Пресс-служба ЦАХАЛ в ответ сообщила, что захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является «очень серьезным событием глобального уровня». Но есть несколько нюансов: судно плыло не из Израиля, а из Турции в Индию, а на борту нет граждан Израиля — только международный гражданский экипаж.
«Это не израильское судно», — резюмировали в ЦАХАЛ.
Как уточняет Times of Israel, судно ходит под флагом Багамских островов, зарегистрировано на британскую компанию и находится в аренде у бизнесменов из Японии. Но среди совладельцев действительно есть и израильский бизнесмен Рами Унгер.
Ранее хуситы распространяли заявление с обещанием атаковать все связанные с Израилем суда в Красном море.