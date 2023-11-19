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    СМИ: хуситы объявили о захвате израильского судна. В Израиле говорят, что корабль не их

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    Хуситы из Йемена объявили о том, что им удалось захватить израильское судно Galaxy Leader в Красном море. В Израиле заявили, что судно не израильское и израильтян на его борту нет.

    19 ноября движение «Ансар Алла» сообщило РИА Новости о захвате в Красном море арендованного израильской компанией грузового судна Galaxy Leader: хуситы атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда. Аналогичное заявление появилось в эфире саудовского телеканала Al Hadath. На борту — от двух до пяти десятков человек.

    Пресс-служба ЦАХАЛ в ответ сообщила, что захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является «очень серьезным событием глобального уровня». Но есть несколько нюансов: судно плыло не из Израиля, а из Турции в Индию, а на борту нет граждан Израиля — только международный гражданский экипаж.

    «Это не израильское судно», — резюмировали в ЦАХАЛ.

    Как уточняет Times of Israel, судно ходит под флагом Багамских островов, зарегистрировано на британскую компанию и находится в аренде у бизнесменов из Японии. Но среди совладельцев действительно есть и израильский бизнесмен Рами Унгер.

    Ранее хуситы распространяли заявление с обещанием атаковать все связанные с Израилем суда в Красном море.

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    Комментарии 36

    Гость19 Ноя 2023 в 19:59
    Сундук с оружием.
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