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    Я буду жаловаться! А вы сможете отстоять свои права в магазине, в поликлинике и на работе?

    Проверьте, получится ли у вас добиться справедливости

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    10 комментариев
    Кто кого первый поставит в тупик: вы продавца или он вас?
    Кто кого первый поставит в тупик: вы продавца или он вас?Фото: Иван Рейзвих / NGS55.RU
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    Бывает такое состояние, когда буквально всё вокруг раздражают. Иногда в этом случае нужно просто выспаться, а иногда — сходить к врачу, раздражительность может быть симптомом болезней. Но если причина раздражения объективна — мириться с ней не нужно, нужно разбираться. Что вас бесит сегодня — шумные соседи, несправедливый начальник или опоздавший автобус? Мы собрали этот тест, чтобы проверить, сможете ли вы найти на них управу (и подсказать, где ее искать). Рассмотрим девять ситуаций и попробуем угадать, куда жаловаться на их виновников.

    Вам рано утром к врачу, а у соседей музыка в три часа ночи. На просьбы не реагируют. Кому пожалуетесь?

    Предположим, шумит не громкая музыка у соседей, а вентиляция в кафе на первом этаже. И не сегодня ночью, а каждый день. Куда жаловаться?

    Вы пришли в поликлинику, врач назначил УЗИ, в регистратуре говорят, что эта услуга платная. Это вообще законно?

    Поехали на работу, и, как назло, автобус не пришел, теперь опоздаете и вас оштрафуют. Можно что-то сделать?

    На работу вы всё-таки успели. И там вам говорят, что нужно поработать в выходные, а если не согласитесь — уволят. Так можно или вы будете жаловаться?

    Мало всего этого, так еще и тарифы на ЖКУ поднимают. В новостях писали, что всего на 5%, а выросли платежи — на треть. Куда жаловаться?

    И в школе на собрании потребовали в очередной раз сдать деньги на учебники. Пожалуетесь?

    Заканчиваем этот раздражающий день на почте. Там очередь. Кому пожалуемся?

    Чтобы хоть как-то успокоить нервы после этого неприятного дня, вы зашли в магазин и купили торт. А дома обнаружили, что он испорчен. И что теперь делать?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я буду жаловаться! А вы сможете отстоять свои права в магазине, в поликлинике и на работе?

    Вы или очень добродушный, или просто не знаете о своих правах

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я буду жаловаться! А вы сможете отстоять свои права в магазине, в поликлинике и на работе?

    Так просто на шею вам не сядешь, но еще есть над чем поработать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я буду жаловаться! А вы сможете отстоять свои права в магазине, в поликлинике и на работе?

    С вами лучше не связываться — вы точно знаете свои права и так просто не отступитесь

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    Кто кого первый поставит в тупик: вы продавца или он вас?
    Кто кого первый поставит в тупик: вы продавца или он вас?Фото: Иван Рейзвих / NGS55.RU

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