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    Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России

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    Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году как самовыдвиженец. Его письмо зачитал сопредседатель «Российского движения в поддержку И. И. Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин в субботу, 18 ноября, в ходе съезда.

    «Обращаюсь к руководств и соратникам по РДС с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца», — процитировал Нельзин письмо Стрелкова (Гиркина).

    В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Нельзин подтвердил, что зачитанное им письмо было получено именно от бывшего министра обороны ДНР Стрелкова (Гиркина). «Да, полностью подтверждаю <…> Письмо написано в среду, 15 ноября», — ответил он.

    Игорь Стрелков (Гиркин) был арестован 21 июля. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности. В октябре Мосгорсуд продлил арест до 18 декабря. Сейчас Стрелков находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин. Также представитель Кремля выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок и сказал, что уверен в его победе.

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