Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году как самовыдвиженец. Его письмо зачитал сопредседатель «Российского движения в поддержку И. И. Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин в субботу, 18 ноября, в ходе съезда.



«Обращаюсь к руководств и соратникам по РДС с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца», — процитировал Нельзин письмо Стрелкова (Гиркина).

