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    РИА Новости: дело Стрелкова о призывах к экстремизму скоро передадут в суд

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    53 комментария

    Расследование по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму в отношении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено, материалы скоро передадут в суд. Об этом со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова сообщает 15 ноября РИА Новости.

    Молохов добавил, что защита Стрелкова уже ознакомилась с материалами, а в настоящее время процесс находится на стадии утверждения обвинительного заключения.

    Ранее агентство ТАСС писало со ссылкой на слова Молохова, что материалы дела были переданы в прокуратуру для утверждения.

    В октябре, как сообщил «Интерфакс», суд продлил до середины декабря арест обвиняемого. Гиркин находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

    Справка:

    Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в Москве и арестован 21 июля. Ему вменяют публичные призывы к экстремистской деятельности, опубликованные в социальных сетях. Подробнее об этом читайте здесь.

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    Комментарии 53

    Гость16 Ноя 2023 в 00:18
    Слава КПСС!
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