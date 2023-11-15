РИА Новости: дело Стрелкова о призывах к экстремизму скоро передадут в суд

Расследование по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму в отношении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершено, материалы скоро передадут в суд. Об этом со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова сообщает 15 ноября РИА Новости.

Молохов добавил, что защита Стрелкова уже ознакомилась с материалами, а в настоящее время процесс находится на стадии утверждения обвинительного заключения.

Ранее агентство ТАСС писало со ссылкой на слова Молохова, что материалы дела были переданы в прокуратуру для утверждения.