Песков заявил, что следующий президент России должен быть «таким же», как Путин

Следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Его цитирует ТАСС.
На вопрос о том, каким должен быть следующий президент, Песков ответил «таким же». А в ответ на уточняющий вопрос, возможно ли это, он отметил: «Или другим, но таким же».
Песков выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и уверен в его победе. Представитель Кремля затруднился сказать, «сможет ли следующий глава государства сохранить на своем посту все то, чего достиг Путин».
В начале недели Песков вновь заявил, что решений по президентским выборам от Владимира Путина пока не поступало. 17 декабря пройдет съезд партии «Единая Россия», предположительно, туда приедет и президент, однако решение об участии Путина в этом съезде еще не принято.