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    Песков заявил, что следующий президент России должен быть «таким же», как Путин

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    Следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Его цитирует ТАСС.

    На вопрос о том, каким должен быть следующий президент, Песков ответил «таким же». А в ответ на уточняющий вопрос, возможно ли это, он отметил: «Или другим, но таким же».

    Песков выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и уверен в его победе. Представитель Кремля затруднился сказать, «сможет ли следующий глава государства сохранить на своем посту все то, чего достиг Путин».

    В начале недели Песков вновь заявил, что решений по президентским выборам от Владимира Путина пока не поступало. 17 декабря пройдет съезд партии «Единая Россия», предположительно, туда приедет и президент, однако решение об участии Путина в этом съезде еще не принято.

    О том, что в Кремле рассматривают варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты, заявили газете «Коммерсантъ» источники, близкие к администрации президента. Как пишет издание, это свидетельствует о том, что Путин может пойти на выборы как самовыдвиженец.

    РБК ранее сообщил, что 14 декабря пройдет большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. Глава государства не проводил ее с 2021 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция проводилась тоже 14 декабря.

    Старт предвыборной кампании назначает Совет Федерации. Согласно действующим законам, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о начале кампании сенаторы должны принять не ранее чем за 100 дней до дня голосования, но не позднее чем за 90 дней. То есть решение о старте примут с 8 по 19 декабря.

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