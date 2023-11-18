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    Самый молодой иноагент России: «Решил сам себе судьбу сделать»

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Никандровым Маратом Игоревичем либо касается деятельности иностранного агента Никандрова Марата Игоревича.

    Сегодня Минюст пополнил список иноагентов, куда, в том числе, включили блогера Марата Никандрова*. Причем с любопытной припиской: «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

    «Фонтанка» спросила у 19-летнего Никандрова*, зачем он это сделал и как чувствует себя в статусе самого молодого иноагента России.

    Идея написать заявление в Минюст пришла, по словам юноши, спонтанно.

    «Пару недель назад мы сидели с друзьями в ресторане в Москве. И я решил заполнить анкету, как, знаете, на сайте знакомств заполняют. Заполнил, указал паспортные данные, СНИЛС, и отправил. Никаких источников финансирования там не было указано. Вот и всё», — поделился с «Фонтанкой» Марат*.

    О присвоении статуса иноагента он узнал из новости ТАСС. Как говорит Марат*, известием он впечатлился. «Я удивлен тем, что закон работает именно таким образом. То есть, казалось бы, этот закон придумывали для точечных репрессий, насколько я понимаю. И навряд ли есть такие желающие, как я, которые будут «портить» себе жизнь таким статусом. Но оказалось, что это не так».

    Теперь Никандрова* ждут в Роскомнадзоре. «Штраф будут за злоупотребление свободой слова выписывать», — поделился он. И признался, что о том, что сделал, не пожалел: официального трудоустройства у него нет, и отключение банковских счетов не пугает. По словам самого молодого иноагента РФ, вокруг этого статуса больше хайпа, за счет которого популярные личности «набирают себе еще больше популярности, чем реальных угроз».

    Никандров* ведет блог, где рассказывает про айфоны и гаджеты. «Мне просто надоело в этой всей сфере крутиться, и решил сам себе судьбу, знаете, сделать», — подытожил он.

    Ранее «Фонтанка» писала, кого еще 17 ноября Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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