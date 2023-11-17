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    Иноагентами признали владельца VPN-сервиса, экс-директора «Ночлежки» и актрису Яну Троянову*

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    В пятницу, 17 ноября, Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него включили журналиста Илью Бера*, политолога Александра Морозова*, бывшего директора «Ночлежки» Григория Свердлина*, актрису Яну Троянову* (сыграла главную роль в сериале «Ольга»), издание The Moscow Times*, иностранную организацию Hidemy.network Ltd.*, реализующую VPN-сервис «HideMy.name».

    Ведомство опубликовало обоснования о включении в реестр:

    Иностранная организация Hidemy.network Ltd* распространяла материалы иностранных агентов для неограниченного круга лиц, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике властей России, формировала негативный образ органов госвласти РФ;

    Свердлин* формировал негативный образ России, негативно высказывался в отношении спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности и политике российских властей, распространял и создавал материалы иностранных агентов, контактировал с иностранными структурами;

    Троянова* распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против спецоперации на Украине, осуществляла действия по формированию негативного образа России и ВС РФ, участвовала как респондент в иностранных СМИ и на площадках иностранных агентов.

    Подробнее можно прочитать на сайте Минюста.

    Также в реестр включили журналиста Марата Никандрова* на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента.

    Кроме того, в реестр иноагентов включили ООО «Команда против пыток»*. «Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом ­Комитет против пыток/Команда против пыток*. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона», — говорится в публикации на сайте ведомства.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 21

    Гость17 Ноя 2023 в 22:42
    Правильно
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