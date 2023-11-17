Госдума приняла бюджет на ближайшие три года

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Проект, опубликованный в базе «Законотворчество», утвердили на заседании 17 ноября.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на санкции и боевые действия на территории Украины, новый бюджет отличается от, например, бюджета 2000 года «в лучшую сторону».

Планируется, что в 2024 году доходы составят 35 трлн 065,3 млрд рублей, а 2025 и 2026 годах — 33 трлн 552,4 млрд и 34 трлн 051,0 млрд рублей соответственно.

Предполагаемые расходы эти цифры превышают: 36 трлн 660,7 млрд рублей в 2024 году, 34 трлн 382,8 млрд в 2025 году и 35 трлн 587,4 млрд рублей — в 2026-м.