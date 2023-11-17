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    Госдума приняла бюджет на ближайшие три года

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    Государственная дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Проект, опубликованный в базе «Законотворчество», утвердили на заседании 17 ноября.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на санкции и боевые действия на территории Украины, новый бюджет отличается от, например, бюджета 2000 года «в лучшую сторону».

    Планируется, что в 2024 году доходы составят 35 трлн 065,3 млрд рублей, а 2025 и 2026 годах — 33 трлн 552,4 млрд и 34 трлн 051,0 млрд рублей соответственно.

    Предполагаемые расходы эти цифры превышают: 36 трлн 660,7 млрд рублей в 2024 году, 34 трлн 382,8 млрд в 2025 году и 35 трлн 587,4 млрд рублей — в 2026-м.

    Инфляция, по прогнозам, в 2024 году не превысит 4,5%, а в 2024 и 2025 — 4%. На уровень инфляции в 2024 году обещают проиндексировать пособия, пенсии и денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Материнский капитал проиндексируют по росту потребительских цен за прошлый год: на 7,5% в 2024 году, на 4,5% в 2025 и на 4% в 2026. МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5 %, после чего он составит 19 242 рубля.

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    Гость17 Ноя 2023 в 13:06
    4% инфляция
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