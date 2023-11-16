У одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга сменился собственник

Компания «Орион плюс», которая является одним из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга, сменила владельца. Теперь 95% компании принадлежат Константину Сизикову, который раньше от этой отрасли был далек.
Судя по ЕГРЮЛ, Константин Сизиков с 15 ноября выкупил ООО «ГК «СМК-Инвест», которому принадлежит 65% компании «Орион плюс», раньше оно принадлежало Евгению Смирнову. Смирнов же владел 20% «Ориона плюс» напрямую — эта доля тоже теперь у Сизикова. Оставшиеся 15% компании были у ее директора Алексея Вихарева, теперь его доля сократилась до 5%. Таким образом, Константин Сизиков через «СМК-Инвест» и напрямую является собственником 95-процентной доли в «Орион плюсе».
Ранее Сизиков в отрасли дорожного строительства и ремонта не фигурировал. Он является собственником «Торгового дома КИС», ООО «Норд Кап», которое сдает имущество в аренду, строительной компании СКС, которая ремонтировала помещения для ряда бюджетных учреждений в Петербурге. Кроме того, у него 50% в ООО «Межрегионпроект», которое разрабатывало карьеры в Ленобласти, и доля в ТД «Аналит».
Кроме того, Константин Сизиков и члены его семьи значатся как бывшие и действующие учредители благотворительного фонда «Артемка».
Напомним, предыдущая радикальная смена собственников в «Орион плюсе» произошла год назад, когда из компании ушел Петр Усов, оставив свою долю Евгению Смирнову. Компания является одним крупнейших подрядчиков Петербурга по дорожному ремонту, ежегодно выигрывая объединенные лоты по нескольким районам. Помимо этого, она занимается строительством важных инфраструктурных объектов, таких как Южная улица, Шуваловский проспект, Сарицкая улица, Гореловский и Лиговский путепроводы. Выручка за 2022 год составила почти 9,5 млрд рублей.