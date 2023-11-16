У одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга сменился собственник

Компания «Орион плюс», которая является одним из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга, сменила владельца. Теперь 95% компании принадлежат Константину Сизикову, который раньше от этой отрасли был далек.



Судя по ЕГРЮЛ, Константин Сизиков с 15 ноября выкупил ООО «ГК «СМК-Инвест», которому принадлежит 65% компании «Орион плюс», раньше оно принадлежало Евгению Смирнову. Смирнов же владел 20% «Ориона плюс» напрямую — эта доля тоже теперь у Сизикова. Оставшиеся 15% компании были у ее директора Алексея Вихарева, теперь его доля сократилась до 5%. Таким образом, Константин Сизиков через «СМК-Инвест» и напрямую является собственником 95-процентной доли в «Орион плюсе».