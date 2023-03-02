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    Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петербурге в 2023 году

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    Ремонт дорог в северных и южных районах Петербурга распределили между двумя крупными подрядчиками. Они много лет являются лидерами отрасли в Петербурге.

    По данным «Фонтанки», комиссия определилась с оценкой участников двух аукционов на ремонт дорог в Петербурге. Напомним, они были объявлены в начале февраля, максимальная стоимость по каждому составляла около 3 млрд рублей. Так называемый южный лот уже разыгран: на сайте госзакупок вывешен протокол подведения итогов, однако он обезличен. По данным «Фонтанки», первое место отдали традиционному подрядчику дирекции транспортного строительства и «Мостотреста» — компании «Возрождение». Кроме него, за контракт боролась компания «Буер».

    По северному лоту идет работа комиссии, при этом определение поставщика приостановлено до рассмотрения жалобы — ее подал некто индивидуальный предприниматель Россихин Владимир Иванович. Итогового протокола еще нет, но есть протокол рассмотрения вторых частей заявок, где больше баллов набрал один из участников; по данным «Фонтанки», это компания ВАД.

    Форма техзадания такова, что конкретные адреса под ремонт не указаны: заказчик ориентируется на трехлетнюю адресную программу и делает заявки в течение года на те или иные улицы. Эта схема применяется не в первый раз.

    Напомним, в последние годы Смольный объявляет аукционы на ремонт дорог крупными лотами, в каждом из которых может быть половина городских районов. Их стабильно выигрывают одни и те же крупные подрядчики, среди которых «Орион плюс», ВАД, АБЗ-Дорстрой, «Возрождение».

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