Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петербурге в 2023 году

Ремонт дорог в северных и южных районах Петербурга распределили между двумя крупными подрядчиками. Они много лет являются лидерами отрасли в Петербурге.



По данным «Фонтанки», комиссия определилась с оценкой участников двух аукционов на ремонт дорог в Петербурге. Напомним, они были объявлены в начале февраля, максимальная стоимость по каждому составляла около 3 млрд рублей. Так называемый южный лот уже разыгран: на сайте госзакупок вывешен протокол подведения итогов, однако он обезличен. По данным «Фонтанки», первое место отдали традиционному подрядчику дирекции транспортного строительства и «Мостотреста» — компании «Возрождение». Кроме него, за контракт боролась компания «Буер».