В Петербурге разыграют еще два контракта на ремонт дорог. К ним приложен список адресов

Петербургская дирекция транспортного строительства объявила два аукциона почти на 6 млрд рублей в сумме. Речь идет о ремонте дорог во всех районах города.



Аукционы объявлены накануне, максимальная стоимость северного лота — 3 млрд рублей, южного — чуть меньше. Сроки выполнения работ — до декабря 2023 года.

Как и при всех последних отраслевых аукционах, к ТЗ не приложен конкретный список улиц, которые должны быть отремонтированы. Заказчик делает заявку, отталкиваясь от обширной адресной программы города, финансовых лимитов и возможности по ограничению движения в конкретном районе. В документацию включен лишь полный список улиц под ремонт, из которого может черпать адреса дирекция транспортного строительства, он ниже.

