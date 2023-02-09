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    В Петербурге разыграют еще два контракта на ремонт дорог. К ним приложен список адресов

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    Петербургская дирекция транспортного строительства объявила два аукциона почти на 6 млрд рублей в сумме. Речь идет о ремонте дорог во всех районах города.

    Аукционы объявлены накануне, максимальная стоимость северного лота — 3 млрд рублей, южного — чуть меньше. Сроки выполнения работ — до декабря 2023 года.

    Как и при всех последних отраслевых аукционах, к ТЗ не приложен конкретный список улиц, которые должны быть отремонтированы. Заказчик делает заявку, отталкиваясь от обширной адресной программы города, финансовых лимитов и возможности по ограничению движения в конкретном районе. В документацию включен лишь полный список улиц под ремонт, из которого может черпать адреса дирекция транспортного строительства, он ниже.

    Список адресовСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Перечень конкретных улиц расписан лишь для финансирования контракта за счет федерального софинансирования.

    Напомним, в последние годы Смольный объявляет аукционы на ремонт дорог крупными лотами, в каждом из которых может быть половина городских районов. Их стабильно выигрывают одни и те же крупные подрядчики — «Орион плюс», ВАД, АБЗ-Дорстрой.

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    ПетербургАукционРемонт дорог
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