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    Стало известно, кто построит Южную улицу в Петербурге

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    Петербургская дирекция транспортного строительства со второго раза разыграла контракт на строительство Южной улицы в Приморском районе. Конкурс выиграл «Орион плюс».

    Протокол подведения итогов опубликован накануне, он обезличен. По нему лишь видно, что участник был один, с ним и подпишут контракт за 1,7 млрд рублей. По данным «Фонтанки», этим участником и была компания «Орион плюс».

    Напомним, ДТС уже объявляла аукцион в мае, но тогда по цене 1,5 млрд рублей. В итоге не нашлось ни одного претендента. Кроме того, сейчас изменились и сроки. Если на предыдущем витке надо было закончить работы к октябрю 2024 года, то теперь — к июню 2025-го.

    Речь идет о завершении работ на участке до соединения с автодорогой вдоль восточного берега Лахтинского разлива. Именно «Орион плюс» начинал эти работы.

    Южная должна стать дублером Приморского шоссе. Она соединится с дорогой вдоль Лахтинского разлива, дотянется до перекрестка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. С противоположной, западной стороны она будет примыкать к съездам с развязки М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом.

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