Стало известно, кто построит Южную улицу в Петербурге

Петербургская дирекция транспортного строительства со второго раза разыграла контракт на строительство Южной улицы в Приморском районе. Конкурс выиграл «Орион плюс».



Протокол подведения итогов опубликован накануне, он обезличен. По нему лишь видно, что участник был один, с ним и подпишут контракт за 1,7 млрд рублей. По данным «Фонтанки», этим участником и была компания «Орион плюс».



Напомним, ДТС уже объявляла аукцион в мае, но тогда по цене 1,5 млрд рублей. В итоге не нашлось ни одного претендента. Кроме того, сейчас изменились и сроки. Если на предыдущем витке надо было закончить работы к октябрю 2024 года, то теперь — к июню 2025-го.

