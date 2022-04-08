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    Смольный ищет подрядчика на строительство улицы Южной в Приморском районе

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    Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукцион на строительство Южной улицы в Лахте. Стартовая стоимость — 1,48 млрд рублей.

    Документация опубликована накануне, речь идет о завершении работ на участке до соединения с автодорогой вдоль восточного берега Лахтинского разлива. Закончить надо не позднее 30 сентября 2024 года.

    По сути Южная должна стать дублером Приморского шоссе. Она должна соединиться с дорогой вдоль Лахтинского разлива, дотянуться до перекрестка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. С противоположной, западной стороны она будет примыкать к съездам с развязки М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом.

    В прошлый раз контракт на строительство заключали еще в 2017 году на 870 млн рублей, однако вскоре расторгли, он был исполнен чуть более чем наполовину.

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    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    видели бы Европейцы эти сметы в 1,48 млрд рублей.....
    они бы очипуели бы...
    там 5 улиц наверное можно построить...
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