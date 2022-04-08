Смольный ищет подрядчика на строительство улицы Южной в Приморском районе

Петербургская дирекция транспортного строительства объявила аукцион на строительство Южной улицы в Лахте. Стартовая стоимость — 1,48 млрд рублей.



Документация опубликована накануне, речь идет о завершении работ на участке до соединения с автодорогой вдоль восточного берега Лахтинского разлива. Закончить надо не позднее 30 сентября 2024 года.



По сути Южная должна стать дублером Приморского шоссе. Она должна соединиться с дорогой вдоль Лахтинского разлива, дотянуться до перекрестка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. С противоположной, западной стороны она будет примыкать к съездам с развязки М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом.

