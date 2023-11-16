Москвич, отсидевший 5 суток за предложение руки и сердца в метро, объяснил свой поступок

Житель Москвы Евгений Грицков, сделавший предложение своей девушке на стации метро и арестованный после этого на пять суток, объяснил свои действия тем, что решил повторить идею ролика из Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. ред.). Об этом он в четверг, 16 ноября, рассказал РБК.
«Мы увидели похожее видео <…> и решили повторить. Но ролик был не постановочный, я действительно сделал предложение. Само свидание длилось буквально пять минут, ну и выбор пал на метро еще и потому, что там проходимость большая», — рассказал мужчина.
Накануне стало известно, что москвича привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Он в метро на станции «ВДНХ» торжественно предложил своей девушке стать его женой. Молодой человек принес раскладной стол, стулья и угощения. Затем он встал на одно колено и попросил девушку стать его женой — она согласилась.
На следующий день уже к жениху и невесте на работу приехала полиция. Пара написала объяснительные. Сотрудники полиции попросили пару вечером приехать в отделение на следующий день. Выполнять эту просьбу жених и невеста не стали. Вскоре, как пишет MSK1, жениха арестовали на пять суток, а невеста получила штраф в размере 1000 рублей.
Столичное метро уже привычно к романтическим историям: в подземке по ночам проводятся согласованные церемонии бракосочетания.
*Соцсеть запрещена на территории РФ.
**Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.