Москвич, отсидевший 5 суток за предложение руки и сердца в метро, объяснил свой поступок

Житель Москвы Евгений Грицков, сделавший предложение своей девушке на стации метро и арестованный после этого на пять суток, объяснил свои действия тем, что решил повторить идею ролика из Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. ред.). Об этом он в четверг, 16 ноября, рассказал РБК.



«Мы увидели похожее видео <…> и решили повторить. Но ролик был не постановочный, я действительно сделал предложение. Само свидание длилось буквально пять минут, ну и выбор пал на метро еще и потому, что там проходимость большая», — рассказал мужчина.

