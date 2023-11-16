Москвич отсидел 5 суток за предложение руки и сердца. Он позвал избранницу замуж в метро

В Москве за мелкое хулиганство к административной ответственности привлекли молодого человека, который в метро торжественно предложил своей девушке стать его женой. Об этом
Озвучить заветный вопрос москвич Евгений решил на платформе станции метро «ВДНХ». Молодой человек принес раскладной стул, стулья, угощение. Когда пришла девушка, встал на одно колено и попросил стать его женой. Девушка согласилась.
На следующий день уже к жениху и невесте на работу приехала полиция. Пара написала объяснительные. «Мы сказали, что алкоголя не было, всё нормально происходило и цивильно», — цитирует портал Евгения (хотя на видео, которое опубликовал портал, видно, как молодой человек открывает бутылку, похожую на шампанское). Сотрудники полиции попросили пару вечером приехать в отделение на следующий день. Выполнять эту просьбу жених и невеста не стали.
На следующий день полицейские задержали обоих молодых людей по дороге на работу. По словам Евгения, на него пытались надеть наручники, на это он заявил, что никуда не убежит.
Суда молодой человек и его невеста ждали сутки. В отношении обоих составили протоколы по административной статье о мелком хулиганстве — ст. 20.1 КоАП. Девушка получила штраф в размере 1000 рублей, ее жених — пять суток ареста.
Жаловаться на руководство метро Евгений не планирует.
Напомним, что столичное метро уже привычно к романтическим историям: в подземке по ночам проводятся согласованные церемонии бракосочетания.