Москвич отсидел 5 суток за предложение руки и сердца. Он позвал избранницу замуж в метро

В Москве за мелкое хулиганство к административной ответственности привлекли молодого человека, который в метро торжественно предложил своей девушке стать его женой. Об этом 15 ноября сообщает портал MSK1.RU.



Озвучить заветный вопрос москвич Евгений решил на платформе станции метро «ВДНХ». Молодой человек принес раскладной стул, стулья, угощение. Когда пришла девушка, встал на одно колено и попросил стать его женой. Девушка согласилась.

На следующий день уже к жениху и невесте на работу приехала полиция. Пара написала объяснительные. «Мы сказали, что алкоголя не было, всё нормально происходило и цивильно», — цитирует портал Евгения (хотя на видео, которое опубликовал портал, видно, как молодой человек открывает бутылку, похожую на шампанское). Сотрудники полиции попросили пару вечером приехать в отделение на следующий день. Выполнять эту просьбу жених и невеста не стали.