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Осторожно, двери закрываются. В московском метро завершился первый сезон ночных свадеб

Шесть пар молодожёнов в Москве сочетались браком в метро

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В метрополитене Москвы завершился свадебный сезон, церемонии бракосочетания проводили по ночам на станции метро «Маяковская». Об этом ТАСС 21 ноября рассказали в столичном управлении ЗАГС.

«Свадебный сезон в метро в 2021 году особенно запомнился для шести пар молодоженов. В красивые даты 21.08.21, 12.09.21 и для двух пар молодоженов 21.11.21 на станции метро «Маяковская» звучал марш Мендельсона и заветное "да"», — приводит агентство слова пресс-службы управления.

Станция на время церемонии бракосочетания была в распоряжении молодоженов и гостей, мероприятие не мешало пассажиропотоку, так как проходило по ночам.

Интерьеры составов «Номерной» и «Москва-2020» стали фоном для свадебных фотосессий.

В 2021 году в столичной подземке впервые прошли выездные бракосочетания. У большинства пар, ставших мужем и женой на «Маяковской», как правило, с этой станцией метро связаны личные и приятные воспоминания.

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