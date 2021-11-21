Осторожно, двери закрываются. В московском метро завершился первый сезон ночных свадеб

В метрополитене Москвы завершился свадебный сезон, церемонии бракосочетания проводили по ночам на станции метро «Маяковская». Об этом ТАСС 21 ноября рассказали в столичном управлении ЗАГС.
«Свадебный сезон в метро в 2021 году особенно запомнился для шести пар молодоженов. В красивые даты 21.08.21, 12.09.21 и для двух пар молодоженов 21.11.21 на станции метро «Маяковская» звучал марш Мендельсона и заветное "да"», — приводит агентство слова пресс-службы управления.
Станция на время церемонии бракосочетания была в распоряжении молодоженов и гостей, мероприятие не мешало пассажиропотоку, так как проходило по ночам.
Интерьеры составов «Номерной» и «Москва-2020» стали фоном для свадебных фотосессий.
В 2021 году в столичной подземке впервые прошли выездные бракосочетания. У большинства пар, ставших мужем и женой на «Маяковской», как правило, с этой станцией метро связаны личные и приятные воспоминания.